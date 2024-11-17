Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе

Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в спортивном зале Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества сегодня, 17 ноября, пишет газета «Сельская новь».

Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

В соревнованиях приняли участие 11 семей из Бежаницкого муниципального округа. Команды, состоявшие из мамы и ребёнка, состязались в силе, ловкости, смекалке и быстроте.

  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»
  • Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
    Фото: газета «Сельская новь»

Участников соревнований поприветствовала начальник отдела образования администрации Бежаницкого района Лариса Горохова.

«Ничто не сближает так сильно, как совместное участие в делах!» – отметила Лариса Горохова.

Прошедшие соревнования были посвящены Дню матери и начались с поздравления: воспитанники объединения «Поэтическая строка» Лев Васильев и Анастасия Дмитриева подарили мамам стихотворения.

Виды состязаний были разнообразными: наклоны вперёд из положения стоя на возвышенности, прыжки в длину с места и на скакалке (до первой ошибки).

«Много соревнований требовали меткости и сосредоточенности: кольцеброс, дартс, боулинг. Самой весёлой стала комбинированная эстафета. В ней соперники бегали по гимнастической скамейке и в мешках, упражнялись в ведении и бросании мяча, прыгали на большом мяче, ходили по балансировочным подушкам, кувыркались и даже катались колбаской!» – отметили в газете.

Завершились соревнования награждением победителей и чаепитием с пирогами.

Победителями турнира стали Екатерина Васильева с сыном Львом (первое место), Наталия Корнышева с дочерью Викторией (второе место) и Алёна Охотникова с дочерью Алисой (третье место). Все они получили грамоты и памятные подарки.

Всем участникам вручили благодарственные письма.

Помимо этого, во время весёлых стартов были установлены и рекорды: Екатерина Васильева проскакала на скакалке 500 раз, Елена Жавурина с сыном Максимом набрали 290 очков в упражнении с кольцебросом, Ирина Степанова с сыном Антоном победили в наклонах с возвышенности, Элита Жавурина с дочерью Вероникой за 52 секунд посбивали все кегли, Екатерина Васильева с сыном Львом 72 балла набрали в дартсе, Наталия Корнышева с дочерью Викторией победили в прыжках в длину и комбинированной эстафете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Кубок Александра Невского по хоккею прошёл в Пскове
17 ноября 2024

Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе
17 ноября 2024

Турнир по самбо прошёл в Пскове
16 ноября 2024

Спортсмены из Идрицкой школы победили в общем зачёте XVII Спартакиады по волейболу
16 ноября 2024

Турнир в честь дня рождения российского самбо проходит в Пскове
16 ноября 2024

День самбо отмечают в России сегодня
15 ноября 2024

Ветераны СВО из Псковской области участвуют в Кубке защитников Отечества
15 ноября 2024

Зимний чемпионат по лёгкой атлетике пройдёт в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...