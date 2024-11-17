Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в Бежаницком округе

17:53, 17 ноября 2024, ПАИ

Соревнования «Первые старты с мамой!» прошли в спортивном зале Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества сегодня, 17 ноября, пишет газета «Сельская новь».

В соревнованиях приняли участие 11 семей из Бежаницкого муниципального округа. Команды, состоявшие из мамы и ребёнка, состязались в силе, ловкости, смекалке и быстроте.



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»



Фото: газета «Сельская новь»















Участников соревнований поприветствовала начальник отдела образования администрации Бежаницкого района Лариса Горохова.

«Ничто не сближает так сильно, как совместное участие в делах!» – отметила Лариса Горохова.

Прошедшие соревнования были посвящены Дню матери и начались с поздравления: воспитанники объединения «Поэтическая строка» Лев Васильев и Анастасия Дмитриева подарили мамам стихотворения.

Виды состязаний были разнообразными: наклоны вперёд из положения стоя на возвышенности, прыжки в длину с места и на скакалке (до первой ошибки).

«Много соревнований требовали меткости и сосредоточенности: кольцеброс, дартс, боулинг. Самой весёлой стала комбинированная эстафета. В ней соперники бегали по гимнастической скамейке и в мешках, упражнялись в ведении и бросании мяча, прыгали на большом мяче, ходили по балансировочным подушкам, кувыркались и даже катались колбаской!» – отметили в газете.

Завершились соревнования награждением победителей и чаепитием с пирогами.

Победителями турнира стали Екатерина Васильева с сыном Львом (первое место), Наталия Корнышева с дочерью Викторией (второе место) и Алёна Охотникова с дочерью Алисой (третье место). Все они получили грамоты и памятные подарки.

Всем участникам вручили благодарственные письма.

Помимо этого, во время весёлых стартов были установлены и рекорды: Екатерина Васильева проскакала на скакалке 500 раз, Елена Жавурина с сыном Максимом набрали 290 очков в упражнении с кольцебросом, Ирина Степанова с сыном Антоном победили в наклонах с возвышенности, Элита Жавурина с дочерью Вероникой за 52 секунд посбивали все кегли, Екатерина Васильева с сыном Львом 72 балла набрали в дартсе, Наталия Корнышева с дочерью Викторией победили в прыжках в длину и комбинированной эстафете.