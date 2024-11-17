Спрос на услуги риелторов вырос в Пскове в восемь раз

18:22, 17 ноября 2024, ПАИ

Спрос на услуги риелтора вырос в Пскове в восемь раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В городе также всё более популярным становится хоумстейджинг. Его главная цель — подчеркнуть достоинства пространства и помочь клиентам представить, как комфортно они смогут жить в доме или квартире. Обычно хоумстейджингом занимаются дизайнеры интерьеров, и спрос на их услуги за последний год увеличился на 12 %, в то время как объём предложений специалистов возрос на 60 %, отметили в пресс-службе.

Кроме того, хоумстейджинг активно используется для создания привлекательных фотографий интерьера. Качественные снимки помогают покупателям лучше понять планировку комнат, их взаимосвязь и визуализировать, как они могут обустроить пространство. Спрос на интерьерные фотосъёмки вырос на 3 % по сравнению с октябрём прошлого года, а объём предложений фотографов увеличился на 33 %.

Для успешной покупки или продажи недвижимости псковичи также могут обратиться к риелторам, спрос на услуги которых увеличился на 73 % по сравнению с октябрём 2023 года, а число предложений специалистов возросло на 85 %.