Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Спрос на услуги риелторов вырос в Пскове в восемь раз

Спрос на услуги риелтора вырос в Пскове в восемь раз. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В городе также всё более популярным становится хоумстейджинг. Его главная цель — подчеркнуть достоинства пространства и помочь клиентам представить, как комфортно они смогут жить в доме или квартире. Обычно хоумстейджингом занимаются дизайнеры интерьеров, и спрос на их услуги за последний год увеличился на 12 %, в то время как объём предложений специалистов возрос на 60 %, отметили в пресс-службе.

Кроме того, хоумстейджинг активно используется для создания привлекательных фотографий интерьера. Качественные снимки помогают покупателям лучше понять планировку комнат, их взаимосвязь и визуализировать, как они могут обустроить пространство. Спрос на интерьерные фотосъёмки вырос на 3 % по сравнению с октябрём прошлого года, а объём предложений фотографов увеличился на 33 %.

Для успешной покупки или продажи недвижимости псковичи также могут обратиться к риелторам, спрос на услуги которых увеличился на 73 % по сравнению с октябрём 2023 года, а число предложений специалистов возросло на 85 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Спрос на услуги риелторов вырос в Пскове в восемь раз
15 ноября 2024

Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта – эксперт
15 ноября 2024

А он настоящий: сколько стоит борода Деда Мороза
15 ноября 2024

Цены на Дедов Морозов и Снегурочек поднялись в Псковской области
15 ноября 2024

В Псковской области уже начали выращивать тюльпаны для продажи в феврале
15 ноября 2024

Интерес к зооуслугам у псковичей увеличился на 45%
15 ноября 2024

Об изменении цен на бензин рассказали псковичам
15 ноября 2024

Подорожавшие за неделю молочные продукты назвали в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...