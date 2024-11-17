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Память святителя Тихона почтили в Пскове

Память святителя Тихона, патриарха Всероссийского, почтили в храме Успения Пресвятой Богородицы в Пскове сегодня, 17 ноября. Божественную литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов
  • Память святителя Тихона почтили в Пскове
    Фото: Диакон Лев Савинов

Песнопения, в свою очередь, исполнили хор храма и хор учащихся гимназии №28 Пскова. На богослужении молились многочисленные паломники и прихожане, отметили в епархии.

После богослужения настоятель храма, протоирей Андрей передал владыке портрет святителя Тихона. Затем митрополит Матфей обратился к присутствующим с архипастырским словом.

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