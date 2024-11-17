Память святителя Тихона почтили в Пскове

19:40, 17 ноября 2024, ПАИ

Память святителя Тихона, патриарха Всероссийского, почтили в храме Успения Пресвятой Богородицы в Пскове сегодня, 17 ноября. Божественную литургию возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов



Фото: Диакон Лев Савинов

















Песнопения, в свою очередь, исполнили хор храма и хор учащихся гимназии №28 Пскова. На богослужении молились многочисленные паломники и прихожане, отметили в епархии.

После богослужения настоятель храма, протоирей Андрей передал владыке портрет святителя Тихона. Затем митрополит Матфей обратился к присутствующим с архипастырским словом.