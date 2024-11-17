Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот из выпуска телеканала «Первый Псковский»

Перед этим кандидаты прошли медицинский осмотр. Впереди их ожидает распределение по местам в зависимости от военно-учетной специальности и уровня подготовки.

У каждого из них свой стимул пойти на службу. «У меня много знакомых служит. Они приезжают в отпуск, и мы общаемся. Я для себя решил, что мне тоже нужно за Родину постоять, за землю нашу», – рассказал один из военнослужащих.

Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жилье или возможность быстрого приобретения квартиры за счет Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Еще одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Для псковичей, желающих поступить на службу вооруженной силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, дом 38.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 ноября 2024

Атлантические циклоны скажутся на погоде Северо-Запада
17 ноября 2024

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы
17 ноября 2024

Память святителя Тихона почтили в Пскове
17 ноября 2024

Россиян призвали не кормить уток хлебом
17 ноября 2024

Эксперт объяснила, какой должна быть температура воздуха в квартирах зимой
17 ноября 2024

13 дней длились поиски пропавшего Максима Новинского
17 ноября 2024

Сотрудники Псковского перинатального центра заняли первое место на конкурсе молодых учёных
17 ноября 2024

Следователи СУ СК проверяют все возможные версии гибели пропавшего подростка Максима Новинского

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...