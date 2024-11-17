Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы

20:00, 17 ноября 2024, ПАИ

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Перед этим кандидаты прошли медицинский осмотр. Впереди их ожидает распределение по местам в зависимости от военно-учетной специальности и уровня подготовки.

У каждого из них свой стимул пойти на службу. «У меня много знакомых служит. Они приезжают в отпуск, и мы общаемся. Я для себя решил, что мне тоже нужно за Родину постоять, за землю нашу», – рассказал один из военнослужащих.

Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жилье или возможность быстрого приобретения квартиры за счет Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Еще одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Для псковичей, желающих поступить на службу вооруженной силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, дом 38.