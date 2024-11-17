Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы
Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы в Вооруженных силах России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
Перед этим кандидаты прошли медицинский осмотр. Впереди их ожидает распределение по местам в зависимости от военно-учетной специальности и уровня подготовки.
У каждого из них свой стимул пойти на службу. «У меня много знакомых служит. Они приезжают в отпуск, и мы общаемся. Я для себя решил, что мне тоже нужно за Родину постоять, за землю нашу», – рассказал один из военнослужащих.
Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жилье или возможность быстрого приобретения квартиры за счет Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.
Еще одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Для псковичей, желающих поступить на службу вооруженной силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, дом 38.
Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы
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