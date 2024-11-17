Атлантические циклоны скажутся на погоде Северо-Запада

20:23, 17 ноября 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам специалистов, на этой территории будут хозяйничать атлантические циклоны, поэтому не обойдётся без дождей, местами переходящих в снег.

«Температурный режим по-прежнему будет заметно теплее климата – в дневные часы от −3 до +2 градусов, а на юго-западе от +1 до +6 градусов», – заключили в «Фобосе».