Атлантические циклоны скажутся на погоде Северо-Запада
Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По словам специалистов, на этой территории будут хозяйничать атлантические циклоны, поэтому не обойдётся без дождей, местами переходящих в снег.
«Температурный режим по-прежнему будет заметно теплее климата – в дневные часы от −3 до +2 градусов, а на юго-западе от +1 до +6 градусов», – заключили в «Фобосе».
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