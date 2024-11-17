Военнослужащие поблагодарили идричанку за поездки в зону СВО

23:01, 17 ноября 2024, ПАИ

Жительнице Идрицы, которая регулярно ездит в зону проведения СВО, Галине Никаненок передали благодарственное письмо от командования воинской части. Об этом сообщает газета «Призыв».

Женщина отвозит военнослужащим гуманитарную помощь, которую собирают местные жители.

«Благодарность мне передал один из бойцов, который недавно демобилизовался. Мне и ещё волонтёру и руководителю группы «Идрица. Узелки Победы» Татьяне Колцун. Мы впервые начали работать в этом направлении, доставлять помощь нашим ребятам под Белгород. Все боятся туда ездить, опасно. Но я не могу отказаться», – рассказала Галина Никаненок.