День Ионы наступил по народному календарю

07:20, 18 ноября 2024, ПАИ

Память святителя Ионы, архиепископа Новгородского отмечается сегодня, 18 ноября, пишет calend.ru.

На Руси в этот день девицы молили Бога о счастливом замужестве. Для этого они на заре разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие самодельные вещицы. Считалось, что это привлечёт женихов.

Также к этому дню заканчивали уборку редьки. Редьку крестьяне натирали на терке, резали на тонкие ломтики или добавляли в салаты. Овощ обычно подавали с постным маслом, луком, солью и квасом. Также популярным блюдом была квашеная капуста с чёрной редькой.