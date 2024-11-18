Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День Ионы наступил по народному календарю

Память святителя Ионы, архиепископа Новгородского отмечается сегодня, 18 ноября, пишет calend.ru.

На Руси в этот день девицы молили Бога о счастливом замужестве. Для этого они на заре разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие самодельные вещицы. Считалось, что это привлечёт женихов.

Также к этому дню заканчивали уборку редьки. Редьку крестьяне натирали на терке, резали на тонкие ломтики или добавляли в салаты. Овощ обычно подавали с постным маслом, луком, солью и квасом. Также популярным блюдом была квашеная капуста с чёрной редькой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 ноября 2024

Об опасности промокших ног для здоровья предупредил патофизиолог
18 ноября 2024

Аномально тёплая погода наблюдается на всей территории России
18 ноября 2024

Обломки советского самолёта обнаружили поисковики в Гдовском районе
17 ноября 2024

Атлантические циклоны скажутся на погоде на Северо-Западе
17 ноября 2024

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы
17 ноября 2024

Память святителя Тихона почтили в Пскове
17 ноября 2024

Россиян призвали не кормить уток хлебом
17 ноября 2024

Эксперт объяснила, какой должна быть температура воздуха в квартирах зимой

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...