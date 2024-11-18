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Общество

Врач назвал безопасную для здоровья дозу шоколада

Кому шоколад вреден для здоровья, рассказала врач-эндокринолог Одинцовской областной больницы Кристина Подорожнюк, пишет РИА Новости.

По её словам, одна полоска шоколада в день не принесёт сильного вреда. Однако если употреблять шоколад в больших количествах, то это может привести как минимум к ожирению, избыточной массе тела и проблемам с печенью. «Людям, которые имеют ожирение, заболевания печени, сахарный диабет или артериальную гипертонию, повышенный холестерин в крови, нужно жёстко контролировать количество съеденного сладкого, в том числе шоколада. И я считаю, что этот продукт не должен быть каждый день в рационе», – отметила специалист.

Она добавила, что сто граммов шоколада содержат от 500 до 600 килокалорий. Поэтому наиболее безопасной дозой будет примерно 30 граммов шоколада в день.

Кристина Подрожнюк также порекомендовала отдавать предпочтение тёмному шоколаду, так как в нём содержится меньше сахара.

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