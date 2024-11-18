Об опасности промокших ног для здоровья предупредил патофизиолог

08:40, 18 ноября 2024, ПАИ

Что делать, если ноги оказались мокрыми, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов, пишут «Известия».

«Мокрые ноги могут привести к переохлаждению и даже обморожению, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов. Опасность в том, что вода очень легко забирает температуру с поверхности тела», – объяснил он.

По словам специалиста, мокрые ноги приводят к резкой отдаче тепла, вызывая у организма стресс, резкое снижение иммунитета и повышение риска заболевания вирусными инфекциями.

Он порекомендовал максимально осушить обувь и сменить носки, если ноги всё-таки промокли. Также можно использовать дополнительный слой для изоляции ног от промокшей обуви, например целлофан. Кроме того, следует как можно быстрее прогреть ноги в тёплой или горячей воде, высушить их и надеть тёплые носки.

«Если на улице –5 градусов и ниже, есть риск получить обморожение нижних конечностей – скорее всего, это будет обморожение первой степени. Кожные покровы при этом вначале бледные, а затем начинают краснеть. Могут появиться пузырьки», – отметил Сергей Степанов.

При обморожении необходимо промыть и высушить ноги, а затем надеть тёплые носки. После этого необходимо сразу же обратиться в травмпункт. «Самолечением заниматься нельзя, в том числе прокалывать пузыри или применять различные мази», – заключил специалист.