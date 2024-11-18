Об опасности промокших ног для здоровья предупредил патофизиолог
Что делать, если ноги оказались мокрыми, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов, пишут «Известия».
«Мокрые ноги могут привести к переохлаждению и даже обморожению, если температура воздуха на улице ниже –5 градусов. Опасность в том, что вода очень легко забирает температуру с поверхности тела», – объяснил он.
По словам специалиста, мокрые ноги приводят к резкой отдаче тепла, вызывая у организма стресс, резкое снижение иммунитета и повышение риска заболевания вирусными инфекциями.
Он порекомендовал максимально осушить обувь и сменить носки, если ноги всё-таки промокли. Также можно использовать дополнительный слой для изоляции ног от промокшей обуви, например целлофан. Кроме того, следует как можно быстрее прогреть ноги в тёплой или горячей воде, высушить их и надеть тёплые носки.
«Если на улице –5 градусов и ниже, есть риск получить обморожение нижних конечностей – скорее всего, это будет обморожение первой степени. Кожные покровы при этом вначале бледные, а затем начинают краснеть. Могут появиться пузырьки», – отметил Сергей Степанов.
При обморожении необходимо промыть и высушить ноги, а затем надеть тёплые носки. После этого необходимо сразу же обратиться в травмпункт. «Самолечением заниматься нельзя, в том числе прокалывать пузыри или применять различные мази», – заключил специалист.
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