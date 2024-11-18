Почти 700 СОНКО насчитывается в Псковской области

09:32, 18 ноября 2024, ПАИ

681 социально ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) насчитывалась в Псковской области на конец 2023 года. Среднесписочная численность их штатных работников составила 1,8 тысячи человек. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Оказание социальных услуг – самая распространённая форма работы СОНКО, отметили в ведомстве. В 2023 году количество получателей таких услуг выросло по сравнению с 2022 годом на 2,3% и составило 178 тысяч человек.

Самые востребованные услуги насчитываются в нескольких сферах: образовании, культуре, кинематографии, социальной политике, спорте и здравоохранении.

Благотворительную помощь в натуральной форме получили 25 тысяч человек, а в денежной – 3,7 тысячи, добавили в Роспотребнадзоре.