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Общество

Новогодний корпоратив состоится у 57% компаний Пскова

Новогодний корпоратив состоится у 57% компаний Пскова. Такие данные по итогам опроса приводит сервис SuperJob.

У каждой третьей компании в городе мероприятие пройдёт в ресторане, у каждой пятой – в офисе. Также на 1 из 100 предприятий намечается поездка за город.

Кроме того, онлайн-празднований ни у каких компаний не предполагается.

5% компаний рассматриваются альтернативные форматы проведения праздника, включая редкие корпоративные выезды за границу, походы в баню, посещение культурных мероприятий, новогодние гуляния, праздники в подшефных учреждениях и торжественные награждения лучших сотрудников.

В каждой шестой компании (17%) новогодний корпоратив не планируется, а в 26% пока не определились с этим вопросом.

Что касается бюджета на празднование, мнения кадровиков и организаторов мероприятий расходятся. Сторонников более высоких бюджетов (от 20 000 рублей на человека) больше среди event-менеджеров (27% против 7% опрошенных HR-специалистов). Кадровики считают, что оптимальные расходы должны составлять от 3000 до 5000 рублей, с чем согласны только 27% организаторов мероприятий.

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