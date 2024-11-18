Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

10:23, 18 ноября 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, две хозяйственные постройки горели на Завеличенской набережной в Пскове и в Пристани-2 Псковского района. Предварительная причина обоих возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, контейнер горел на улице Ленина в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, автомобиль ВАЗ-2115 горел в деревне Клинцево Великолукского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание внутри моторного отсека.

Также возгорание произошло в жилом доме на улице Запрудной в Великих Луках. При ликвидации пожара обнаружили погибшим 50-летнего мужчину. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.