Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток
Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, две хозяйственные постройки горели на Завеличенской набережной в Пскове и в Пристани-2 Псковского района. Предварительная причина обоих возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Кроме того, контейнер горел на улице Ленина в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Помимо этого, автомобиль ВАЗ-2115 горел в деревне Клинцево Великолукского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание внутри моторного отсека.
Также возгорание произошло в жилом доме на улице Запрудной в Великих Луках. При ликвидации пожара обнаружили погибшим 50-летнего мужчину. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.
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