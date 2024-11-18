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Общество

Более 1,3 тысячи километров дорог отремонтировали в России благодаря нацпроекту

1 380 километров региональной опорной сети автомобильных дорог привели в нормативное состояние в России с начала 2024 года благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Правительства России.

К концу этого года общая протяжённость этих участков превысит 3,5 тысячи километров.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, в опорную сеть входят дороги, которые обеспечивают бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства России.

Он подчеркнул, что это важные транспортные артерии, соединяющие столицу региона с административными центрами муниципальных районов, а также ведущие к многосторонним автомобильным пунктам пропуска и крупным промышленным предприятиям или кластерам.

Кроме того, в 2023 году в российское законодательство впервые ввели понятие «опорная сеть автомобильных дорог» – соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Общая длина таких дорог составляет 140,5 тысячи километров, из которых 66,2 тысячи километров имеют федеральное значение, а 74,3 тысячи километров относятся к дорогам регионального или межмуниципального значения.

В опорную сеть входит, например, дорога регионального значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, проходящая через Московскую, Тверскую, Ярославскую и Вологодскую области, что улучшает транспортировку и распределение нагрузки на федеральные дороги.

Добавим, что в Псковской области после ремонта открыли 17,1 километра трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель на участках Усвятского и Невельского округов, обеспечивающей связь со Смоленской областью.

Также в Тверской области дорога Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец соединяет Верхневолжье с Московской областью и является туристическим маршрутом в города Калязин и Сергиев Посад. В Калязинском округе отремонтировали участок длиной 7,3 километра.

Кроме того, в Кабардино-Балкарии досрочно завершены работы на трассе Аргудан – Александровская, которая обеспечивает транзит с соседними регионами и связывает Лескенский, Урванский, Терский и Майский районы.

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