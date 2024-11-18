Мокрый снег и +5 градусов ожидается в Псковской области 19 ноября

12:04, 18 ноября 2024, ПАИ

19 ноября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток +0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.