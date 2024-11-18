Два года строгого режима получил пскович за использование чужой карты

12:26, 18 ноября 2024, ПАИ

Два года строгого режима получил 47-летний житель Пскова за тайное хищение денег с банковского счета. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

7 февраля пскович нашёл банковскую карту, принадлежащую потерпевшему, с помощью которой оплачивал товары в различных торговых точках города.

С учётом данных о личности осуждённого, характера и степени общественной опасности совершённого преступления, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.