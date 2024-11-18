В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения
Межведомственная рабочая группа внесла изменения в схему организации дорожного движения в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
По итогам заседаний межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и выездного заседания приняты следующие решения:
– установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» при выезде транспорта с Комсомольской площади на улицу Петровскую;
– установить дорожный знак 6.8.1 «Тупик» на улице Правды в районе дома № 62;
– восстановить дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» при въезде на Комсомольскую площадь со стороны улицы Максима Горького;
– изменить горизонтальную дорожную разметку на перекрёстке с круговым движением улиц Труда и Леона Поземского при выезде в сторону улицы Олега Кошевого;
– установить искусственную неровность на улице Гражданской у дома № 27 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;
– установить две искусственные неровности на улице Первомайской в районе детского сада № 6 «Звёздочка».
Участников дорожного движения просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и дорожной разметкой.
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