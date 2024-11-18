В схему организации дорожного движения в Пскове внесли изменения

13:32, 18 ноября 2024, ПАИ

Межведомственная рабочая группа внесла изменения в схему организации дорожного движения в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

По итогам заседаний межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и выездного заседания приняты следующие решения:

– установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» при выезде транспорта с Комсомольской площади на улицу Петровскую;

– установить дорожный знак 6.8.1 «Тупик» на улице Правды в районе дома № 62;

– восстановить дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» при въезде на Комсомольскую площадь со стороны улицы Максима Горького;

– изменить горизонтальную дорожную разметку на перекрёстке с круговым движением улиц Труда и Леона Поземского при выезде в сторону улицы Олега Кошевого;

– установить искусственную неровность на улице Гражданской у дома № 27 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

– установить две искусственные неровности на улице Первомайской в районе детского сада № 6 «Звёздочка».

Участников дорожного движения просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и дорожной разметкой.