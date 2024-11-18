Пскович проломил череп соседу и снова попал под суд

14:12, 18 ноября 2024, ПАИ

Житель Пскова проломил череп своему соседу в общежитии и снова попал под суд, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 26 марта 2024 года пскович находился в коридоре общежития. Там у него произошёл конфликт с мужчиной, во время которого пскович трижды ударил его кулаком по лицу. В результате этого у мужчины перелом передней и наружной стенок правой верхнечелюстной пазухи, наружной стенки правой орбиты, костей носа, дуги правой скуловой кости с отёком мягких тканей правой щеки и носа справа, ссадины на лбу, кровоизлияние и ссадины на нижней губе.

Ранее пскович уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, судимость в установленный порядок и сроки не была погашена.

При даче пояснений пскович полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс свои извинения потерпевшему.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять месяцев условно с испытательным сроком один год. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.