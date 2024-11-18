Псковские волейболисты обыграли москвичей, петербуржцев и новгородцев и стали победителями турнира

15:03, 18 ноября 2024, ПАИ

Псковские команды, воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями и призёрами турниров, посвящённых Дню народного единства, которые прошли в псковском зале «Барс» с 14 по 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Турниры прошли в двух возрастных группах – среди юношей 2007-2008 и 2011-2012 годов рождения. У младших волейболистов псковичи под руководством Сергея Иванова заняли первое место из пяти команд, представляющих Москву, Санкт-Петербург и Новгородскую область.

У старших юношей «Бригантина» под руководством Александра Гаврилова завоевала серебро среди шести команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Местных волейболистов опередила «Невская школа» из Петербурга.

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