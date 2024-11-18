Владимир Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

14:31, 18 ноября 2024, ПАИ

Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орден ему вручили за большой вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», сохранение духовных и культурных традиций.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов) возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года до октября 2023 года. За эти пять лет он приложил огромные усилия к повышению привлекательности Псково-Печерского монастыря, количество паломников за период его деятельности достигло более полумиллиона человек. Также при его помощи в кратчайшие сроки появился памятник Александру Невскому и дружине в деревне Самолва Гдовского района. При его непосредственном участии несколько миллиардов рублей привлечено в сохранение и реставрацию памятников истории и архитектуры, инициированы масштабные работы по реконструкции и благоустройству Печор.