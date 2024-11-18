Более 86 млн рублей дополнительно получит Псковская область на развитие санавиации

15:07, 18 ноября 2024, ПАИ

Более 86 миллионов рублей дополнительно выделит Правительство России Псковской области для развития санитарной авиации. Распоряжение о перераспределении средств на поддержку системы санитарной авиации в отдельных регионах опубликовано на сайте кабмина.

Всего на повышение доступности скорой медицинской помощи для людей, проживающих в труднодоступных местностях, до конца 2024 года будет дополнительно выделено 186,5 млн рублей. Деньги направят в десять регионов России.

Средства будут использованы для дополнительного обеспечения закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи.

Всего в федеральном бюджете в 2024 году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд рублей.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» президентского нацпроекта «Здравоохранение».