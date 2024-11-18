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Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью

Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью спринт-слалом «Осенние виражи». Старты прошли в Псковском районе 16 ноября, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области
  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области
  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области
  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области
  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области
  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области
  • Подведены итоги финального этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью
    Фото: Федерация автоспорта Псковской области

В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена. В номинации переднеприводных автомобилей выиграл петербуржец Павел Алексеев, на втором месте расположился ещё один представитель Петербурга Илья Шитик, а замкнул тройку лидеров пскович Владислав Дивисенко.

В номинации «Наша классика» победил гонщик из Выборга Сергей Васильев, серебро у псковского спортсмена Виктора Биченко, а третье место занял ещё один пилот из Выборга Ярослав Невский. Псковичи заняли весь пьедестал в номинации «Любительский «PRT» – победа на счету Максима Пятько, серебро у Алексея Колягина, а бронза за Вадимом Петровым.

В финальном этапе первенства Псковской области победителем и призёрами стали выборжане – выиграл 16-летний гонщик Ярослав Невский, вторым стал Алексей Волынцев, а третьим – Георгий Рупышев.

По итогам сезона победителем абсолютного зачёта стал пскович Владислав Дивисенко, а остальные призовые места распределились между петербуржцами – Павлом Алексеевым и Ильёй Шитиком. В первенстве победил Алексей Волынцев, второе место занял Георгий Рупышев, третье – Ярослав Невский. В номинации 2WD золото у Владислава Дивисенко, серебро у Павла Алексеева, бронза у Ильи Шитика. В «Нашей классике» гонщики Псковской области завоевали два места на пьедестале почёта – у Павла Захарченко золото, а у Виктора Биченко бронза. Сергей Васильев завоевал серебро. Псковичам достались все призовые места в номинации «Любительский «PRT». Победил Максим Пятько, второе место у Андрея Морозова, бронза на счету Алексея Колягина.

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