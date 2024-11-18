Мальтийского мопса без прививки не пустили в Москву

15:45, 18 ноября 2024, ПАИ

Двух собак, перевозимых с Мальты в Москву, не пропустили через российско-эстонскую границу в МАПП «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время контрольно-надзорных мероприятий установили, что в ветеринарном паспорте у одного из перевозимых животных отсутствовали сведения о проведении вакцинации против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспироза. Также отсутствовала отметка о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой животного.

Ввоз собак на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, выдана декларация о возврате животных.