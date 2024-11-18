105-й театральный сезон открылся в Великолукском драматическом театре

16:10, 18 ноября 2024, ПАИ

Великолукский драматический театр открыл 105-й творческий сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Поздравления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала первый заместитель председателя регионального Комитета по культуре Вера Алексеева.

«Сегодня Великолукский драматический театр является ведущим учреждением культуры, пользуется заслуженным авторитетом в Псковской области и за ее пределами. Каждая его премьера превращается в настоящий праздник, вызывает неподдельный общественный интерес, живо обсуждается поклонниками драматического искусства. Безусловно, за таким блистательным успехом — большой труд многих поколений творческого коллектива театра становятся праздником и вызывают неподдельный интерес, живо обсуждаются поклонниками театрального искусства», - говорится в приветственном адресе губернатора. Глава региона поблагодарил труппу за трепетное отношение к творчеству, верность театру, за незабываемые эмоции, которые актеры дарят зрителям.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от Псковской области Александр Козловский также поздравил театр с 105-м сезоном. «Нынешний сезон обещает быть ярким и насыщенным, полным новых эмоций и впечатлений. Впрочем, как и все предыдущие сезоны. Команда театра всегда стремится создавать искусство, которое будет вдохновлять, учить и радовать людей, дарить им незабываемые эмоции и впечатления», - отметил парламентарий.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев пожелал Великолукскому драматическому театру ярких творческих свершений и реализации намеченных планов, коллективу театра — крепкого здоровья, счастья и добра, а поклонникам сценического искусства — незабываемых эмоций и впечатлений от всех постановок. «Уверен, что и в дальнейшем театр будет прочно удерживать звание центра культурной жизни Великих Лук, радовать зрителей новыми постановками и победами на всероссийских конкурсах, с успехом участвовать в федеральных проектах, чтобы великолучане еще многие десятилетия могли гордиться своим театром», — отметил Андрей Беляев.

В этот творческий вечер к собравшимся в зале обратились многие официальные лица, специалисты сферы культуры. Так, теплые слова поздравлений от регионального парламента служителям искусства также передала депутат ПОСД Елена Николаевна Даньшова. К коллегам по театральной сцене обратился и председатель Псковского регионального отделения СТД, актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко.

105-й театральный сезон открылся премьерой спектакля «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Виктории Луговой.