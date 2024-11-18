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Культура

105-й театральный сезон открылся в Великолукском драматическом театре

Великолукский драматический театр открыл 105-й творческий сезон, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Александр Воробьёв

Поздравления губернатора Псковской области Михаила Ведерникова передала первый заместитель председателя регионального Комитета по культуре Вера Алексеева.

«Сегодня Великолукский драматический театр является ведущим учреждением культуры, пользуется заслуженным авторитетом в Псковской области и за ее пределами. Каждая его премьера превращается в настоящий праздник, вызывает неподдельный общественный интерес, живо обсуждается поклонниками драматического искусства. Безусловно, за таким блистательным успехом — большой труд многих поколений творческого коллектива театра становятся праздником и вызывают неподдельный интерес, живо обсуждаются поклонниками театрального искусства», - говорится в приветственном адресе губернатора. Глава региона поблагодарил труппу за трепетное отношение к творчеству, верность театру, за незабываемые эмоции, которые актеры дарят зрителям.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации от Псковской области Александр Козловский также поздравил театр с 105-м сезоном. «Нынешний сезон обещает быть ярким и насыщенным, полным новых эмоций и впечатлений. Впрочем, как и все предыдущие сезоны. Команда театра всегда стремится создавать искусство, которое будет вдохновлять, учить и радовать людей, дарить им незабываемые эмоции и впечатления», - отметил парламентарий.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев пожелал Великолукскому драматическому театру ярких творческих свершений и реализации намеченных планов, коллективу театра — крепкого здоровья, счастья и добра, а поклонникам сценического искусства — незабываемых эмоций и впечатлений от всех постановок. «Уверен, что и в дальнейшем театр будет прочно удерживать звание центра культурной жизни Великих Лук, радовать зрителей новыми постановками и победами на всероссийских конкурсах, с успехом участвовать в федеральных проектах, чтобы великолучане еще многие десятилетия могли гордиться своим театром», — отметил Андрей Беляев.

В этот творческий вечер к собравшимся в зале обратились многие официальные лица, специалисты сферы культуры. Так, теплые слова поздравлений от регионального парламента служителям искусства также передала депутат ПОСД Елена Николаевна Даньшова. К коллегам по театральной сцене обратился и председатель Псковского регионального отделения СТД, актер Псковского театра драмы Александр Овчаренко.

105-й театральный сезон открылся премьерой спектакля «Капитанская дочка» по повести Александра Пушкина в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Виктории Луговой.

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