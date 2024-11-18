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Наталия Соколова проводит приёмы в муниципалитетах Псковской области в рамках недели правовой помощи детям

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова проводит личные приёмы в муниципалитетах региона в рамках недели правовой помощи детям. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Наталия Соколова проводит приемы в муниципалитетах Псковской области в рамках недели правовой помощи детям. Фото: ПАИ

«На этой неделе особое внимание уделим оказанию правовой помощи детям и семьям с детьми, несмотря на то, что каждодневная работа детского правозащитника направлена на решение этой задачи», – подчеркнула она.

В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям Наталия Соколова запланировала ряд выездов в муниципалитеты, где пройдут встречи с детьми, родителями, педагогами, главами округов и секретарями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. «На встречах с детьми мы обсудим их права, обязанности и разные виды ответственности. Со взрослыми поговорим о важных аспектах соблюдения детских прав и о том, как предотвратить их нарушение», – рассказала Наталия Соколова.

Один из приёмов Наталия Соколова провела в Пыталово. Фото: телеграм-канал главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой

Сегодня, 18 ноября, омбудсмен посетила Пыталово, Красногородск и Опочку. 19 ноября личные приёмы граждан пройдут в Себеже и Пустошке, а 21 ноября – в Стругах Красных и Плюссе. Кроме того, 20 ноября Наталия Соколова проведёт личный прием граждан по вопросам правовой защиты детей совместно с прокурором области.

«20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям, в этот день во всех муниципалитетах будут проводиться мероприятия всех субъектов системы профилактики. Где-то это органы опеки, где-то полиция, прокуратура, где-то с детьми встречаются мои общественные помощники. Приёмы – это встречи, беседы с детьми об их правах и обязанностях, об ответственности. Это тематические беседы, связанные с теми или иными правонарушениями, например, касающимися употребления психоактивных веществ, алкогольной продукции, позднего возвращения домой, травли», – отметила Наталия Соколова.

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