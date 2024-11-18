Водители и пассажиры пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей в Плюсском округе
Столкновение четырёх автомобилей произошло в деревне Заполье Плюсского муниципального округа сегодня, 18 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и два грузовика.
В результате ДТП, произошедшем перед пешеходным переходом, пострадали водители и пассажиры легковушек. Помощь им оказана на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Водители и пассажиры пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей в Плюсском округе
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