Водители и пассажиры пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей в Плюсском округе

18:15, 18 ноября 2024, ПАИ

Столкновение четырёх автомобилей произошло в деревне Заполье Плюсского муниципального округа сегодня, 18 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и два грузовика.

В результате ДТП, произошедшем перед пешеходным переходом, пострадали водители и пассажиры легковушек. Помощь им оказана на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.