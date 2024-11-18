Исторический квест «Вторая мировая. Эпилог» прошёл в Пскове

18:41, 18 ноября 2024, ПАИ

Исторический квест «Вторая мировая. Эпилог» прошёл в Псковском центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области,

«Совсем скоро в центре начнётся обучение волонтёров. Ребятам, которые хотят заниматься добровольческой деятельностью и сопровождением мероприятий к 80-летию Победы, необходимо знать историю нашей страны», – отметили в комитете.

Квест «Вторая мировая. Эпилог» предполагает не только игру, но и изучение исторических фактов. Сценарий квеста основан на событиях, происходивших в Нюрнберге во время военного трибунала.

Участники квеста были разделены на команды – спецгруппы, которым необходимо было вычислить диверсанта среди семи подозреваемых и предотвратить диверсию в международном трибунале.

Они разгадывали загадки, изучали личные дела подозреваемых и обращались за помощью к архивариусам в поиске информации. В каждом из семи секторов для ребят были подготовлены не только разные задания, но и исторические вводные.

«Этот квест впервые проходит в нашем центре. В дальнейшем мы будем проводить его на постоянной основе для школьников, студентов различных возрастов и просто для активной молодёжи Псковской области. Также планируется проведение и других патриотических мероприятий, направленных на изучение истории нашей страны, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей», – рассказала руководитель Псковского центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Алёна Доценко.