Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в деревне Стругокрасненского района

18:50, 18 ноября 2024, ПАИ

Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Псковской области совместно с представителями ГУНК МВД России ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в одной из деревень Стругокрасненского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: УМВД России по Псковской областти



Фото: УМВД России по Псковской областти



Фото: УМВД России по Псковской областти



Фото: УМВД России по Псковской областти







По версии полиции, незаконное изготовление мефедрона организовал на приусадебном участке, принадлежащем супруге, 64-летний житель Санкт-Петербурга, ранее судимый за совершение наркопреступления.

Обладая определёнными знаниями в области химического синтеза, он наладил весь цикл производства синтетики, которую планировал сбывать на территории Ленинградской области. Для этих целей приобрёл лабораторное оборудование, реактивы и иные вспомогательные вещества.

Подозреваемого задержали полицейские на месте преступления. В ходе обследования помещений, проведённого в рамках оперативно-разыскных мероприятий, обнаружены и изъяты специализированное оборудование, посуда, более 200 канистр и бутылей общим объёмом около 300 литров с различными компонентами и прекурсорами, контейнеры, содержащие кристаллическое вещество и маслянистую жидкость, а также устройства для перемешивания, нагревания и охлаждения.

По заключению эксперта экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области, изъятое кристаллическое вещество является мефедроном. Остальное будет исследовано в рамках возбуждённого по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ уголовного дела.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.