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Общество

Великолучанин лишился автомобиля за нетрезвую езду

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел уголовное дело великолучанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ, сообщается в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Псковской области.

Установлено, что в сентябре 2024 года мужчина, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и не имеющим права управления транспортным средством, вновь допустил управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок сто семьдесят часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 (два) года.

На основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ автомобиль, принадлежащий подсудимому, использованный им при совершении указанного преступления, конфискован в доход государства.

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