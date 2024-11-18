17 дипломов выиграли студенты Псковской области на конкурсе «Большая Перемена»

19:52, 18 ноября 2024, ПАИ

17 дипломов I и II степени выиграли студенты Псковской области на конкурсе «Большая Перемена», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Порядка 600 ребят со всей страны приняли участие в финале конкурса, который реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Псковскую область представляли студенты областного колледжа искусств, Кооперативного техникума, Великолукского медколледжа, Великолукского лесотехнического колледжа и филиала ПсковГУ в Великих Луках.

По итогам испытаний региональная делегация была отмечена призовыми местами: пять дипломов лауреата I степени и выигрыш в один миллион рублей (Дарья Гайдаленко, Амалия Гашимова, Анастасия Иванова, Алина Туркова, Никита Вахрушев.

Семь дипломов лауреата II степени и 200 тысяч рублей получили Михаил Ермаков, Виолетта Медникова, Константин Никифоров, Виктория Рудакова, Милана Сухарникова, Дарья Щукина, Ксения Свиридова.

Пять дипломов лауреата II степени и 100 тысяч рублей выиграли Алиса Губнавая, Полина Зайцева, Софья Митус, Альбина Сорокина, Павел Ульянов.