Груз с пиломатериалами из Псковской области отправят на передовую

20:52, 18 ноября 2024, ПАИ

Груз с пиломатериалами из Псковской области отправят военным на передовую. В настоящее время на передовой имеется острая необходимость строительных инструментах и материалах, сообщается в группе «Доброводец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что штаб «Мы вместе» в Пскове ведёт сбор груза для отправки на фронт псковским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату».