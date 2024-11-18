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Общество

Груз с пиломатериалами из Псковской области отправят на передовую

Груз с пиломатериалами из Псковской области отправят военным на передовую. В настоящее время на передовой имеется острая необходимость строительных инструментах и материалах, сообщается в группе «Доброводец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Доброводец. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Напоминаем, что штаб «Мы вместе» в Пскове ведёт сбор груза для отправки на фронт псковским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что штабы «Мы вместе» в Псковской области объявили о сборе посылок «Новогодний подарок солдату».

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