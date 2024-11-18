Специалисты из Санкт-Петербурга обменялись опытом с псковскими спасателями

21:06, 18 ноября 2024, ПАИ

В рамках оказания практической помощи в Пскове с 15 по 18 ноября состоялись открытые семинарские занятия «Спасение и помощь» для личного состава территориального пожарно-спасательного гарнизона Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В первый день специалисты поисково-спасательной службы из Петербурга провели занятие по оказанию первой помощи, которое включало в себя юридические основы первой помощи, первичный осмотр, осмотр травм, остановку интенсивного кровотечения. Огнеборцы прослушали теоретическую часть, а потом приступили к отработке полученных навыков.

Под руководством сотрудников поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга были отработаны тактические действия подразделений при ликвидации последствий ДТП, меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и технические приёмы при деблокировании пострадавших.

В завершающий день для псковских спасателей провели занятия по спасению утопающих и оказанию помощи на открытой воде.