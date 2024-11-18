Молодёжный оркестр национальных инструментов «Терема» впервые выступит в Пскове

22:38, 18 ноября 2024, ПАИ

Впервые в Пскове на сцене БКЗ областной филармонии выступит молодёжный оркестр национальных инструментов «Терема». О предстоящем концерте поговорили с художественным руководителем и дирижёром коллектива из Санкт-Петербурга Андреем Долговым в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Музыканты сыграют на русских народных инструментах, таких как балалайка, домра, гусли, духовые, баян и другие. В составе оркестра молодые исполнители от 20 до 25 лет. «Они профессионалы своего дела, и что самое главное – с огромной любовью к музыке, с горящими глазами и сердцами», – отметил руководитель коллектива.

В программе концерта сочинения современных композиторов из Санкт-Петербугра и Москвы, а также из Красноярска. Номера прозвучат впервые в Пскове, отметил гость эфира.

«Современные композиторы, создавая сочинения, думали об исконно русской традиции, именно поэтому концерт называется «Обряд. Традиция. Ритуал». Но это не в том виде, как это, может быть, было века назад. Это именно переосмысление этой темы, то, как эти традиции, ритуалы и обряды могли бы звучать сейчас. Делали программу в доступной для широкой аудитории форме. Всё в академическом русле, интеллектуальная, интересная программа получилась. Не сказал бы, что она очень простая, но местами очень трогательная, мелодичная местами ритмичная, зажигательная», – сказал Андрей Долгов.

Он также пригласил всех на выступление оркестра национальных инструментов «Терема», которое состоится 22 ноября.

Организатор проекта – АНО «Культурный мост» при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры России.