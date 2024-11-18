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Общество

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России

19 ноября отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии, сообщает calend.ru.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Артиллерия считается одним из старейших родов войск. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших «тюфяки» и «пушки великие» — первые артиллерийские орудия. В XVI веке артиллерия выделилась в самостоятельный род войск, в задачи которого входило обеспечение действий пехоты и кавалерии в бою, а в начале XVIII века она разделилась на полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. Еще спустя век стали формироваться артиллерийские полки и бригады.

Сегодня ракетные войска и артиллерия — род войск Сухопутных войск ВС РФ, являющийся основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых действий). Организационно они состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз. Части и подразделения ракетных войск и артиллерии организационно входят в другие виды и рода войск ВС России и других «силовых» структур.

Основными задачами ракетных войск и артиллерии являются: завоевание и удержание огневого превосходства над противником; поражение его средств ядерного нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники; дезорганизация систем управления войсками и оружием, разведки и радиоэлектронной борьбы; разрушение долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры противника; прикрытие открытых флангов и стыков; участие в уничтожении воздушных и морских десантов противника; дистанционное минирование местности и объектов; световое обеспечение ночных действий войск; задымление, ослепление объектов противника; распространение агитационных материалов и другие.

В мирное время ракетные войска и артиллерия стоят на страже Отчества и берегут рубежи родной страны. В свой профессиональный праздник этим воинам выпадает случай обратить на себя внимание всей России. Отмечая свой день, они устраивают показательные учения, стрельбы и парады.

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