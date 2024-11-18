Как правильно похудеть к Новому году, рассказал диетолог

07:25, 19 ноября 2024, ПАИ

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал, как сбросить вес к Новому году. Один из способов — снизить калораж порций за счёт потребления продуктов, обеспечивающих лучшее насыщение.

К таким продуктам относится животный белок: мясо, птица, рыба, яйца, творог, а также растительный белок в виде бобовых, поделился он в беседе с сайтом kp.ru.

Увеличивая количество белка, можно снизить аппетит и тягу к сладкому.

Ещё один способ сделать рацион более насыщенным — увеличить потребление продуктов, богатых клетчаткой: овощей, ягод, фруктов, цельнозерновых круп. Эти продукты замедляют поступление глюкозы в кровь, за счёт чего снижают чувство голода.