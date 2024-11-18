Валерий Зайцев проконтролировал ход капитального ремонта детской школы искусств в Печорах

23:57, 18 ноября 2024, ПАИ

Глава Печорского муниципальных округа Валерий Зайцев проконтролировал ход капитального ремонта детской школы искусств в Печорах вместе с врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианной Петровой, врио директора ГКУ ПО «УКС» Игорем Еликовым и с представителями подрядной организации. Об этом глава муниципалитета Валерий Зайцев сообщил в своём телеграм-канале.

На текущий момент строители выполнили прокладку наружной канализации и обновили систему отопления, завершают кровельные работы. В здании проводится внутренняя отделка, монтаж электропроводки и оборудования. Также подрядчик приступил к ремонту приямков и крылец.

«Фасад здания, работы на котором завершены, получился ярким и красивым. Он оформлен в разных цветах и украшен тематическими рисунками», – сообщил глава муниципалитета.

Оригинальные арт-объекты были нанесены участниками фестиваля уличной культуры «Плеск», который прошёл в Псковской области в сентябре при поддержке Росмолодёжи.