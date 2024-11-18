Компания приятелей из Великих Лук украла 22 тысячи рублей с чужой банковской карты

08:34, 19 ноября 2024, ПАИ

Компания приятелей из Великих Лук украла 22 тысячи рублей с чужой банковской карты, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В конце августа один из участников компании в одном из увеселительных заведений города нашел чужую банковскую карту. После чего подошел к двум своим знакомым и предложил оплачивать покупки при помощи найденной банковской карты, на его предложение девушки согласились.

В ту же ночь компания проследовала в ночной клуб, где оплачивала спиртное и закуски чужой банковской картой. На следующий день компания не остановилась, и посетила несколько магазинов, в которых оплачивали покупки чужой банковской картой, похитив около 22 000 рублей.

Санкция п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.