Великолучанин отомстил бывшему работодателю, похитив с предприятия электролебёдку

09:00, 19 ноября 2024, ПАИ

41-летний великолучанин отомстил бывшему работодателю, похитив с предприятия электролебёдку. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении чужого имущества с незаконным проникновением (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В середине июля он, чтобы отомстить бывшему работодателю, проник на охраняемую территорию предприятия и похитил оттуда электрическую лебедку стоимостью около 33 тысяч рублей.

Санкция п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.