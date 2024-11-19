Великолучанин отомстил бывшему работодателю, похитив с предприятия электролебёдку
41-летний великолучанин отомстил бывшему работодателю, похитив с предприятия электролебёдку. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.
Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении чужого имущества с незаконным проникновением (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В середине июля он, чтобы отомстить бывшему работодателю, проник на охраняемую территорию предприятия и похитил оттуда электрическую лебедку стоимостью около 33 тысяч рублей.
Санкция п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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