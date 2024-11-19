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Происшествия

До 10 лет тюрьмы грозит великолучанину, сбившему на автомобиле полицейского

Великолучанин ответит перед судом за то, что сбил на автомобиле полицейского. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в июне 2024 года великолучанин, игнорируя требования полицейского о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения, решил скрыться от сотрудников полиции. Мужчина увеличил скорость автомобиля и сбил стоящего перед капотом полицейского. В итоге сотруднику правоохранительных органов нанесён средней тяжести вред здоровью.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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