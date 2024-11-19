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Культура

Фестиваль театральных школ «Алексаша» стартует сегодня в Великих Луках

Фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша» стартует сегодня, 19 ноября, в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Великолукском драматическом театре.

Мероприятие продлится до 22 ноября. Оно посвящено 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Событие объединит молодых актёров со всей страны.

Фестиваль состоится на сцене Великолукского драматического театра. Свои постановки представят студенты таких учебных заведений, как Российский государственный институт сценических искусств, Театральный институт имени Бориса Щукина, Высшая школа сценических искусств имени А. И. Райкина и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова. Зрители смогут увидеть спектакли «Васса Железнова», «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» и «Маски из островской жизни».

Кроме спектаклей, в программе фестиваля запланированы мастер-классы от мастеров театрального искусства.

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