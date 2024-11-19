Псковские пожарные вынесли из горящего дома четверых детей
Сотрудники МЧС в Псковской области спасли при пожаре четверых детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Сообщение о задымлении в подъезде двухэтажного здания на улице Юбилейной в Неёлово-2 поступило утром, 19 ноября. Прибывшие пожарные обнаружили очаг возгорания в подвале дома, а затем ликвидировали горение.
Всего пожарные спасли пять человек, из которых было четверо детей.
В причинах произошедшего будут разбираться дознаватели Госпожнадзора. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, отметили в пресс-службе МЧС.
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