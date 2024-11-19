В Пскове ищут свидетелей ДТП, в котором сбили ребёнка

10:20, 19 ноября 2024, ПАИ

Очевидцев ДТП разыскивают в Пскове. Оно произошло у дома № 145 на улице Ипподромной около 17:14 18 ноября. Известно, что водитель сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП ребёнка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Если псковичи стали очевидцами или владеют какой-либо информацией об этом дорожно-транспортном происшествии, их просят сообщить по телефонам 8-953-244-42-42 или 8-911-884-88-88, 102 (112).