Псковские скалолазы выиграли две медали на фестивале в Петербурге

10:42, 19 ноября 2024, ПАИ

Псковичи выиграли две медали на фестивале скалолазания Tramontana Kids Battle, который прошёл в Санкт-Петербурге 16 и 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

В соревнованиях участвовала команда из Пскова в составе Наталии Савосткиной, Ксении Шутовой, Марии Смирновой, Ксении Коваль, Анны Романовой, Степана Яковлева, Марии Орловой, а также Владиславы и Златы Туманенковых.

В группе среди спортсменок 13-14 лет среди 22 участниц победу одержала псковичка Ксения Коваль. Второе место в зачёте среди спортсменок 15-16 лет заняла ещё одна представительница Пскова Злата Туманенкова, а четвёртой в этой группе стала Владислава Туманенкова.

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