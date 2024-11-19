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В Пскове подвели итоги Кубка Александра Невского по хоккею

Подведены итоги Кубка Александра Невского по хоккею среди юношей 2013-2014 годов рождения, который прошёл в псковском Ледовом дворце. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Фото: спортшкола «Экспресс»

В соревнованиях участвовали пять команд из Пскова, Великих Лук, Смоленска, Санкт-Петербурга и Калининграда. Коллективы сыграли вкруг каждый с каждым, после чего первое и второе места группового этапа выходили в финал.

Великолукский «Экспресс» и псковское «Торнадо» обыграли «Янтарную звезду» из Калининграда, петербургскую «Альфу» и смоленский «Славутич». В очной встрече великолукские хоккеисты уступили псковскому «Торнадо» – 3:4.

В финал турнира вышли «Торнадо» и «Экспресс». Великолучане разгромили хозяев турнира со счётом 7:1 и стали победителями состязаний. Псковичам достались серебряные награды. Тренирует команду победителей Илья Францев.

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