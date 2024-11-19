Более трёх тысяч случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

11:28, 19 ноября 2024, ПАИ

3 170 случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 58,5 %.

В Пскове с 11 по 17 ноября зарегистрировано 1 303 случая ОРВИ, или 41,1% от общего количества по региону.

«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано», – отметили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области, подчеркнули в ведомстве.