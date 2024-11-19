Более трёх тысяч случаев заболевания ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
3 170 случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Псковской области за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 58,5 %.
В Пскове с 11 по 17 ноября зарегистрировано 1 303 случая ОРВИ, или 41,1% от общего количества по региону.
«В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано», – отметили в Роспотребнадзоре.
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области, подчеркнули в ведомстве.
Михаил Ведерников поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником
Жители Псковской области активно выдвигают претендентов на «Народное признание – 2024»