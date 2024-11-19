Система обучения и адаптации сотрудников правительства Псковской области стала одной из лучших практик наставничества

11:17, 19 ноября 2024, ПАИ

Система наставничества в рамках государственной службы от правительства Псковской области стала победителем конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в номинации «Наставничество на службе» направления «Лучшие практики наставничества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Система наставничества в рамках государственной службы — практика наставничества, которая включает механизмы мотивации наставников, учреждение региональной награды и методическое сопровождение наставляемых. Все это позволяет выстроить целостную структуру, где каждый элемент работает на общий результат. Наставники теперь не просто занимаются обучением новых сотрудников, они становятся проводниками в мир государственной службы, помогая не только адаптироваться, но и расти профессионально.

Всего победу в конкурсе одержали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик наставничества из 44 регионов России.

Конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также на создание условий для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества.

«Эта инициатива стала важной вехой в развитии системы наставничества в нашей стране. В первый же сезон на конкурс поступило более 24 тысяч заявок из всех регионов России, что подтверждает высокий интерес и востребованность конкурса. Участники продемонстрировали уникальный опыт, достойный внимания и подражания, поскольку это способствует не только развитию профессиональных навыков, но и формированию устойчивых ценностей, необходимых для успешной реализации потенциала подопечных. Уверен, что значимость наставничества и меры поддержки этой темы, разработанные в Год педагога и наставника, будут актуальны всегда», — подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Победители конкурса встретятся в декабре на Фестивале наставников, чтобы обменяться опытом и сформировать сообщество наставников России.