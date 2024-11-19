Почти 230 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

11:31, 19 ноября 2024, ПАИ

228,5 тысячи жителей Псковской области вакцинировались от гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Напомним, согласно графику кампании по вакцинации от гриппа, который утвердил комитет по здравоохранению региона, в сентябре – ноябре этого года должно быть привито 348 690 человек из 581 147 жителей региона. Таким образом, на данный момент план по вакцинации выполнен на две трети.