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Общество

Почти 230 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

228,5 тысячи жителей Псковской области вакцинировались от гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Почти 230 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа. Фото: ПАИ

«Оптимальным периодом проведения прививок против гриппа является время с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведённой прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году заменён один компонент для варианта гриппа A (H3N2). Антигены вирусов гриппа А (H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними. Жителям региона доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

Напомним, согласно графику кампании по вакцинации от гриппа, который утвердил комитет по здравоохранению региона, в сентябре – ноябре этого года должно быть привито 348 690 человек из 581 147 жителей региона. Таким образом, на данный момент план по вакцинации выполнен на две трети.

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