Михаил Ведерников поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

11:37, 19 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил профессорско-преподавательский состав вузов с профессиональным праздником – Днём преподавателя высшей школы. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

В Псковской области работает около 500 специалистов в семи учреждениях высшего образования, отметил губернатор.

«Своими примером, заботой и верой вы помогаете раскрыть студентам таланты и находить путь в жизни, вдохновляете изучать новое и открывать неизведанное. Вы передаёте им опыт и знания, влияете на формирование гражданской позиции, профессиональных и этических принципов, жизненных приоритетов. Ваш вклад в будущее Псковской области и всей России невозможно переоценить», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил преподавателей высшей школы за благородный труд и заботу о молодёжи, за мудрость, теплоту и поддержку. «От всей души желаю сил, энергии, здоровья и упорства, чтобы все студенты заряжались от вас и двигали вперёд нашу область и нашу страну, успешной реализации всех намеченных планов», – заключил Михаил Ведерников.