Осенний квартирник молодых поэтов состоится в Пскове

12:02, 19 ноября 2024, ПАИ

27 ноября в Псковском городском молодёжном центре состоится музыкальный вечер. Его организует Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном культурном центре.

На сцене выступят участники Совета молодых литераторов и Клуба не очень анонимных поэтов. Гости услышат известные произведения и оригинальные работы исполнителей.

«Особым станет выступление музыкантов из акустического блюз-рок-бэнда «Вальяж», чьи глубокие мелодии и тексты обещают подарить слушателям массу положительных эмоций. После концерта зрители смогут лично пообщаться с артистами, обсудить их творчество и задать интересующие вопросы», – рассказали организаторы.

Начало мероприятия в 18:30. Место проведения – Молодёжный центр Пскова на Максима Горького, 15. Учитывая ограниченное количество мест, организаторы рекомендуют пройти предварительную регистрацию.