Огромную незаконную свалку ликвидируют в Гдовском районе по требованию прокуратуры

12:39, 19 ноября 2024, ПАИ

Незаконную свалку площадью более 13 тысяч квадратных метров ликвидируют в Гдовском районе по требованию прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. В ходе проверки установили, что в двух километрах от села Ямм расположена несанкционированная свалка отходов площадью более 13 тысяч квадратных метров.

Размер вреда, причинённого почвам, составил более 250 миллионов рублей.

Для устранения нарушений природоохранная межрайонная прокуратура направила в суд иск об обязании администраций Гдовского района и Полновской волости ликвидировать несанкционированную свалку и провести рекультивацию земель.

Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора. Исполнение решения суда поставлено на контроль специализированной прокуратуры, отметили в пресс-службе.