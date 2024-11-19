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Общество

Делегация Псковской области примет участие в финале чемпионата «Профессионалы»

26 ноября делегация Псковской области примет участие в деловой программе финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: pskov.ru

В составе группы – представители комитета по образованию Псковской области, администрации учреждений среднего профессионального образования региона, Центра профессиональной подготовки и регионального координационного центра «Профессионалы». Они примут участие в пленарном заседании «Всероссийское чемпионатное движение как драйвер трансформации системы подготовки профессиональных кадров под запрос предприятий», в панельной дискуссии, посвященной демонстрационному экзамену в СПО, в проектных и тематических сессиях.

В самом чемпионате примут участие профессионалы со всей России и дружественных стран по ряду современных и востребованных направлений, включая геномную инженерию, квантовые технологии, информационную безопасность и многие другие.

Участниками проекта в Псковской области в этом году стали порядка 240 человек. Впервые к псковским профессионалам присоединились представители из Республики Беларусь. Оценивали работы около 260 экспертов. Соревнования прошли на площадках псковских, великолукских, дедовичских, островских и опочецких учреждений СПО, псковских общеобразовательных школ, а также регионального центра информационных технологий и Псковского филиала Российской международной академии туризма.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского национального проекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики.

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